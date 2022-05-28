Президент Украины уверен: украинцы выиграют войну с Россией и готовы «сражаться до последнего вздоха, но не до последнего человека». Поэтому готов прекратить конфликт, вернув всю ситуацию до 24 февраля.

«Я не думаю, что мы сможем вернуть себе всю нашу территорию военным путем. Если мы решим это сделать, это будет стоить нам сотен тысяч жизней. Я думаю, мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Тогда можно будет говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем», — такую позицию озвучил президент Украины в интервью Nieuwsuur.

Но чтобы предотвратить человеческие жертвы, по его мнению, нужна встреча только с Путиным. Зеленский уверен, что в России «нет других людей, с которыми вы можете договориться. Все эти люди — ничто — он решает всё».

Он также вновь заявил, власти знали о том, что будет вторжение, но населению не сказали об этом, чтобы не подорвать экономику.

«США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения. Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд. долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это за год до, у нас больше не было бы экономики».