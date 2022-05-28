Ежедневная сводка британской разведки о войне в Украине:

К 27 мая российские войска, похоже, захватили большую часть города Лиман, что, вероятно, является подготовительной операцией к следующему этапу наступления в Донбассе. Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к мостам через Северский Донец;

В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, сосредоточатся на форсировании реки. Прямо сейчас Россия концентрирует усилия вокруг Северодонецкого котла, в 40 километрах к востоку, но плацдарм у Лимана даст российской армии преимущество в ходе потенциальной следующей фазы наступления в Донбассе, где она, вероятно, попытается продвинуться к Славянску и Краматорску — ключевым городам, удерживаемым Украиной;

26 мая глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил российским государственным СМИ, что в случае захвата Россией всей территории Донецкой и Луганской областей будет проведен референдум. Если России удастся занять эти территории, Кремль, скорее всего, расценит это как существенное достижение и представит россиянам как оправдание вторжения в Украину. Однако украинская армия продолжает хорошо организованную оборону этого сектора и наносит ущерб России.