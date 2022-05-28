Пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире заявил, что Россия может нанести удар по «центрам принятия решений» США в случае, если Украина будет использовать американское оружие для ударов по РФ.

«Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: «американское оружие вы поставляли. Вы виноваты». Мы можем нанести удар по центрам принятия решений», — заявил Соловьев.