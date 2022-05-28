В Армении боевиков вооруженной группы «Сасна црер», захвативших в 2016 году здание полка ППС, вернули в места заключения

Адвокат сообщил о задержании Павлика Манукяна, Варужана Аветисяна и других членов террористической группы.

Сам приговор был озвучен в феврале 2021 года. Самый большой срок получил Смбат Барсегян — 25 лет, за убийство полицейских, а лидеры «Сасна црер»Павлик Манукян и Варужан Аветисян были осуждены на 7 лет и отпущены под подписку о невыезде в 2018, после революции.