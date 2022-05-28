28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
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