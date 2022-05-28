Обеспечить рост показателей рождаемости в России можно прежде всего за счет поддержки многодетных семей, а также за счет внедрения механизмов, которые позволят совмещать учебу с рождением ребенка, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости первых и вторых детей в России удалось замедлить, при этом рождаемость третьих и последующих выросла на 6,6%. В то же время число женщин, находящихся в возрасте от 20 до 29 лет, в России уменьшилось за 2010-2021 годы на 4,5 млн, до 7,5 млн. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отметила Голикова.

«Только в том случае, если мы будем совершенствовать меры поддержки, мы можем рассчитывать, что демографическая ситуация будет улучшаться. Только будучи уверенным в том, что ты сможешь найти себе работу, что семья будет обеспечена, только в этом случае семьи решаются заводить очередного ребенка. Мы же видим, что семьи с высоким достатком чаще становятся многодетными. Потому что они уверены, что они обеспечат образование ребенку, у них нет проблем с жильем. Нужно смотреть, что людей стимулирует и распространять меры на более широкий круг семей», — считает зампредседателя совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Эксперты подчеркнули, что в частности, одна из актуальных проблем в жизни многодетных семей — улучшение жилищных условий.