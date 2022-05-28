Россия возглавила список стран по созданию в Турции компаний с иностранным участием. В апреле россияне учредили в этой стране 136 фирм, сообщает в субботу газета «Ени Шафак» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Турции, сообщает ТАСС.

В марте в Турции были зарегистрированы 64 российские компании. Рост за месяц составил 112%, отмечает издание.

Большинство российских компаний регистрируется в Анталье. Ранее глава местной торгово-промышленной палаты Давут Четин сообщал, что в апреле на турецком курорте отмечен настоящий «русский бум» в создании коммерческих структур с участием РФ.

Всего в апреле в Турции создано 1 650 компаний с иностранным участием. На втором месте находится Иран (120 компаний), месяцем ранее он возглавлял список стран по созданию иностранных компаний в Турции. За ним следуют Сирия (52) и ФРГ (49).

По итогам апреля россияне также обошли граждан других стран по приобретению жилья в Турции. По данным национального института статистики, они купили 1 152 объекта на рынке первичной недвижимости, что на 186,5% больше, чем в марте. Всего с января по апрель россияне приобрели в Турции почти 2,7 тыс. объектов недвижимости.