Германия, Италия и Франция могут начать пересматривать свою позицию по поддержке украинской стороны. Об этом в статье для журнала Newsweek заявил обозреватель Дэниел Депетрис.

Ряд западных лидеров — сейчас убеждённые сторонники Украины, начнут пересматривать свою политику. «Германия, Италия и Франция всё больше озабочены скорым завершением боевых действий в Украине», — отметил Депетрис.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине.