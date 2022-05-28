Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту. Такое мнение в разговоре с газетой Daily Express выразил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин (Neil Melvin).

По словам эксперта, «НАТО очень четко придерживается тех правил, которые действовали во время холодной войны между Советским Союзом и США», суть которых заключалась в том, что страны не сражались друг с другом напрямую. В то же время он указал на то, что Россия постепенно наращивает усилия в попытке сорвать поставки поступающей Киеву техники.

Мелвин отметил, что пока удары осуществляются исключительно на территории Украины. В то же время, по словам исследователя, ситуация может измениться.

Есть опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние, и они попытаются ударить по линиям снабжения по территории стран НАТО. К примеру, по базам в Польше.

Нил Мелвин подчеркнул, что на данный момент поставки налажены хорошо. Однако, добавил он, только время покажет, как именно будет развиваться конфликт.