Последние достижения России в Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

«Донбасс – это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и их цепям поставок и ресурсов <…> Еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются – конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения», — сказал Кирби.