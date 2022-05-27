Уголовное дело заведено против депутатов парламента Армении Арцвика Минасяна (фракция «Айастан») и Тарона Маркаряна (фракция «Честь имею»).

Как сообщил в пятницу на брифинге сам Минасян, его и Маркаряна подозревают в раздаче денег участникам одного из митингов оппозиции.

«Уголовное дело было возбуждено 6 мая в Армавирской области. Нам сообщили, что якобы я и Тарон Маркарян раздавали деньги участникам акции», — сказал Минасян (цитата по «Спутнику»).

Парламентарий заявил, что дело сфабриковано, это – политическое преследование оппонентов власти и не более того.