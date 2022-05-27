Пентагон заказал у компании Raytheon Technologies еще одну партию переносных зенитных комплексов Stinger. Их планируют отправить в Украину, сообщает Reuters.

Согласно документу, который получило агентство, в среду Пентагон заключил с компанией контракт на поставку 1468 комплексов Stinger.

В документе не говорится о сроках исполнения заказа, но по оценкам агентства, доставка Stinger в Украину может занять около месяца.

Пентагон и Raytheon пока не комментировали информацию, распространенную в СМИ.