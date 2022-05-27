Польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра государственных активов Петр Пызик.

«Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах. Компании, учитывая текущий интерес к сырью, превышающий их текущие возможности, приняли решение ввести ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

В то же время Пызик сообщил о намерении польских производителей нарастить добычу угля. Так, в этом году государственные компании планируют увеличить извлечение полезных ископаемых примерно на полтора миллиона тонн.