Омбудсмен Азербайджана выступила с призывом принять меры против Армении для предоставления этой страной точных карт минных полей. Данная информация приводится в распространенном в пятницу, 27 мая, обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой.

«Военная агрессия Армении и установленные этой страной на азербайджанских территориях в период их оккупации мины продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья людей», — заявила Алиева.

Она отметила, что военнослужащий министерства внутренних дел Азербайджана, 25-летний Омаров Сеидага Мирзаага оглу 27 мая во время несения службы подорвался на мине в селе Чеменли Агдамского района.

«Мы решительно осуждаем подобные инциденты, которые являются серьезным препятствием для мира и безопасности в регионе, и в очередной раз призываем международные организации принять меры против Армении для предоставления этой страной точных карт минных полей», — добавила Алиева.