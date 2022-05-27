Российское издание “Медуза” со ссылкой на кремлевский источник пишет, что у президента России Владимира Путина снова обсуждают наступление с севера, главной целью которой является Киев.

Источники издания говорят, что в Кремле “даже надеются на полномасштабную победу” в войне России против Украины.

Прошлое наступление российских войск на столицу Украины провалилось еще в марте. Россия отвела войска, а которые совершили десятки, и даже сотни военных преступлений, включая массовые казни гражданских.

“Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится”, — наивно полагает один из источников “Медузы”.