Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, поскольку просто отмахнуться от озабоченностей Анкары не получится, — заявил сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Очевидно, что от турецких озабоченностей ни в Брюсселе, ни в Стокгольме, ни в Хельсинки отмахнуться просто так будет невозможно. Я не думаю, что Анкару можно будет убедить только используя аргументацию о солидарности НАТО», — сказал он.

НАТО придется искать какие-то компромиссы, которые будут идти навстречу интересам и позициям, сформулированным в Анкаре, — отметил Грушко в эфире телеканала «Россия 24».