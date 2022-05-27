Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Согласно информации пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии», аудит эксплуатационной безопасности IOSA — важный фактор признания Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) как надежной авиакомпании, соответствующей строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

«Успешно пройдя аудит IATA в очередной раз, авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» вновь подтвердила опыт и качество работы на высоком уровне. Эта проверка показала, что вопрос безопасности в AZAL всегда был и находится в числе самых приоритетных. Стандарты безопоснасти полетов на внутренних и международных рейсах авиакомпании соответствуют всем международным требованиям», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» является членом IATA с 1993 года.

IOSA (программа IATA «Проверка эксплуатационной безопасности») — это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.