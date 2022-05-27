Украина, которая 92-й день защищается от полномасштабного вторжения РФ, может завершить войну с Россией за считанные недели, однако для этого нужно одно условие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к политикам и народу Индонезии, передает официальный сайт Офиса президента.

Зеленский в своем обращении отметил, что Украина способна завершить войну с Россией, если весь мир объединится против российской агрессии.

«Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами», — сказал Зеленский.