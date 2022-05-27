Аэрокосмический и технологический фестиваль «Технофест Азербайджан» стал самым популярным местом для посещения бакинцев и гостей города. Второй день фестиваля запомнился различными презентациями военной техники и технологических ноу-хау.

Как сообщает Minval.az, организаторами фестиваля «Технофест Азербайджан» являются Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерство промышленности и технологий Турции и «Турецкая технологическая команда» — Фонд Т3.

В рамках Teknofest Azerbaijan проходят конкурсы технологий по 8 категориям, хакатон Smart Karabakh, Азербайджанский саммит стартапа Take Off и европейский киберспортивный кубок по видеоигре Rocket League.

В выставочной части мероприятия проходит демонстрация технологических продуктов, а также изготовленных молодежью прототипов и проектов STEM. Под открытым небом размещены беспилотные летательные аппараты и вертолеты, различные модификации легендарных «Байрактаров» и азербайджанские БПЛА.

Развлекательная часть мероприятия включает показательные полеты самолетов ВВС Азербайджана и турецких аэробатических команд Türk Yıldızları и Solo Türk, выступление на сцене деятелей искусств, аэротрубу, водные аттракционы, летные симуляторы, роботов и т.д.

Корреспондент Minval.az Вадим Мансуров посетил фестиваль на второй день его работы, фотографии наиболее интересных моментов представлены ниже.