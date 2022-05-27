Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан урегулировал карабахский конфликт и Армении необходимо смириться с этим.

«Карабахский конфликт урегулирован. Мы решили этот вопрос, и весь мир принимает это, хочет того Армения или нет. Что касается административной единицы под названием «Нагорный Карабах», то на территории Азербайджана подобной единицы не существует. Слова «Нагорный Карабах» нет в лексиконе международных организаций, и недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьется головой о стенку, но такова реальность, и с ней ей надо смириться.

Наступил постконфликтный период, в котором мы диктуем повестку дня и добились того, чего хотели в течение полутора лет после войны. То, о чем я говорил, уже достигнуто, или достигается», — сказал президент на встрече с жителями села Агалы Зангиланского района.