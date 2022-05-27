Главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов сообщил, что ему запретили посещать передовую. Он считает это «объявлением войны со стороны некоторых людей в ОП» и угрожает, вернувшись с фронта, начать рассказывать о провалах власти при подготовке обороны.

Бутусов ранее уже не раз попадал в скандалы, связанные с освещением событий на фронте, пишет «Униан».

Из его последних «успехов» — скандал после публикации видео с уничтожением моста через Донец в Северодонецке. Видео, как оказалось, было не согласовано с вышестоящим руководством, и, более того, стало корректировкой для российской армии. За это Бутусова уже поблагодарил российский военный пропагандист Саша Коц.

Также Бутусов ранее заявлял, что оккупанты перерезали трассу Лисичанск-Бахмут. Это заявление пришлось опровергать главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю.

«Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать «россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле? Безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях», — заявил Гайдай и призвал верить только официальным источникам.