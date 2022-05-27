«Боингам» российских авиакомпаний теперь нельзя садиться в Китае.

Документ об этом запрете авиакомпаниям разослали на этой неделе, пишет Baza. По нему «Боингам» запрещается летать через Поднебесную. Позже в Китае уточнили — пролетать все же можно, но только транзитом. Власти страны требуют, чтобы у воздушных судов из России не было двойной регистрации Бермудские острова-Россия, как сейчас.

Авиакомпании подчинились бы требованиям, но сделать этого не могут — исключать страны из регистрации могут только лизингодатели. А лизингодатели большинства российских «Боингов» поддерживают санкции. При этом на сегодня почти у всех грузовых авиакомпаний «Боинги» в лизинге.

Больше всего от такого решения пострадает перевозчик «Авиастар» и любители Алиэкспресса — компания является основным партнёром маркетплейса. В парке авиакомпании пять «Боингов», которые еженедельно совершали 20-25 рейсов в Китай и обратно. Они перевозили около 700 тонн товаров в неделю, но теперь логистический маршрут надо как-то менять. В парке «Авиастара» есть и старые Ту, однако они перевозить необходимые объёмы не могут.