Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости для Азербайджана наращивать свою мощь.

«Сегодня на первый план выходит фактор силы. Я говорил об этом еще десять лет назад. Все мои выступления есть в прессе. Я говорил, что международное право не работает. Я говорил, мы не должны обманывать себя, должны стать стать еще сильнее, набраться сил и в случае необходимости должны силой изгнать врага с нашей земли. Я сказал это, и сделал это», — сказал он в своем выступлении на встрече с жителями села Агали Зангиланского района 27 мая.

Подчеркнув, что фактор силы и впредь будет доминировать в мире, Ильхам Алиев сказал:

«Новейшая история показывает это. Поэтому мы должны продолжать оставаться сильными. Сегодня наши экономические показатели очень позитивные. Могу сказать, что в этом году Азербайджан является одной из самых быстрорастущих стран мира. Мы также наращиваем нашу военную мощь. После войны были созданы новые вооруженные объединения, закуплена новая техника, и мы продолжим это делать. Потому что, если мы не будем сильными, мы не сможем жить, как хотим. Мы хотим жить свободно. Мы хотим, чтобы впредь никто не вмешивался в наши дела. В этом нет необходимости. Мы построили такое прекрасное государство, что многие сегодня могут этому позавидовать. Пусть никто не учит нас, не дает советы и не поучает. В этом нет необходимости».