Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР, теперь он официально занял пост скончавшегося в начале апреля основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. К этому моменту счетная комиссия завершила подсчет голосов. Слуцкий избран единоглассно.

Партийный съезд, состоявшийся в пятницу в Москве, проходил в открытом для прессы режиме. Делегаты перед камерами подходили к урне для голосования и опускали в нее карточку с фамилией кандидата — Слуцкий был единственным — голосование формально проходило в формате «за» или «против» него.

В ЛДПР заявляли, что на съезде, помимо Слуцкого, была выдвинута еще одна кандидатура — депутата Госдумы Александра Шерина. Однако делегаты отказались включать его список.