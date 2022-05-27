В Мариуполе при разборе завалов на территории бывшего завода «Октябрь» была найдена братская могила, в ней находится примерно 70 тел погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.

«Тела погибших упаковали в пластиковые мешки и вывезли для захоронения в братской могиле в с. Старый Крым. Идентификацию не проводили, местные говорят, что, учитывая состояние тел, особо идентифицировать было нечего», — написал Андрющенко.