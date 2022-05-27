Российские войска добиваются существенного прогресса в ходе боев на Донбассе. Об этом, как передает Minval.az, в пятницу заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Bloomberg.

Джонсон добавил, что ВС РФ добиваются «постепенного, медленного, но ощутимого прогресса».

Джонсон призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, включая отправку ей большего количества наступательных вооружений, таких как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

«Как вы можете договариваться с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу?» — заявил британский премьер, отвечая на вопрос о перспективе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Этому парню совершенно нельзя доверять», — сказал Джонсон.

«Украина просит страны поставить ей РСЗО, поскольку она борется с продвижением российских войск на востоке страны. Эта просьба была встречена с некоторой осторожностью, так как это может приблизить союзные страны к прямой конфронтации с Россией. Хотя РСЗО, вероятно, окажется более эффективной против российской артиллерии, ее развертывание повысит риск того, что ракеты упадут на границе с Россией, намеренно или случайно», — отметил британский премьер.

РСЗО «позволит им защитить себя от этой очень жестокой российской артиллерии», — подчеркнул Джонсон.