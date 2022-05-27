В Ереване посоветовали России убрать из медиа-поля своих пропагандистов армянской национальности — Семена Багдасарова, Арама Габрелянова, Андраника Миграняна и других. Как сообщает Minval.az, такой призыв озвучил один из ТГ-каналов, близких к команде Пашиняна.

«В российском медиаполе есть такие имена: Семен Багдасаров, Арам Габриелянов, Андраник Мигранян и др. Российские круги часто пытаются использовать этих персонажей, для якобы воздействия на внутриполитические процессы в Армении. Но в реальности любая такая попытка заранее обречена на 100% провал, и крайне негативно сказывается на армяно-российских отношениях,» — предупреждают в Ереване.

Как утверждают в ближнем кругу Пашиняна, «в Армении все без исключения (власть, оппозиция, народ) ненавидят Семена Багдасарова, Арама Габриелянова, Андраника Миграняна и других представителей этой «породы». Любое публичное высказывание этих существ об Армении и армянах вызывает в армянском обществе только отвращение и ненависть. Эти товарищи, используя свое генетическое происхождение, на самом деле делают все, чтобы действовать против государства Армения, навредить Армении и нанести удар по государственным интересам Армении. В Армении эти ненавистные лица воспринимаются исключительно как враги государственности.

«И когда на российских платформах используют этих людей, это моментально бьет по армяно-российским отношениям. Никто кроме них, даже «соросята», не могут так насадить антироссийские настроения в Армении, как представители упомянутого нами ряда «деятелей»».

После чего озвучивают совет: «Так что призываем все российские платформы, по армянской и связанной с Арменией тематике, ни в коем случае не предоставлять площадку упомянутым лицам, если, конечно, целью не является «хотеть как лучше, а получить как всегда». Именно они являются главными врагами армяно-российских отношений и мощнейшим генератором русофобства».