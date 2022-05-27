Возрастут штрафы за незаконную куплю-продажу человеческих органов, сообщает Minval.az.

Новый законопроект, поставленный на рассмотрение Милли Меджлисом на пятничном заседании, предусматривает ужесточение наказания за незаконную куплю-продажу донорских органов и тканей человека: штраф возрастет от 6 000 до 9 000 манатов, исправительные работы будут сроком до двух лет, либо лишение права на трудовую деятельность и отстранение от должности на три года, либо лишение свободы сроком до трех лет.

В действующем Уголовном кодексе аналогичное преступление наказывается штрафом в размере от 4 000 до 8 000 манатов, либо исправительными работами сроком до двух лет, либо лишением права на трудовую деятельность и отстранением от должности на три года, либо лишением свободы сроком до трех лет.

Кроме того, предложено ужесточить наказание за принудительное извлечение донорских органов, которое на данный момент наказывается: лишением права на трудовую деятельность и отстранением от должности на три года, либо лишением свободы сроком до четырех лет.

Отныне принуждение и извлечение органов без разрешения на то лица будет наказываться еще и исправительными работами сроком до двух лет.

При повторном совершении, группой лиц, вошедших в сговор, с использованием беспомощного и зависимого состояния пострадавшего, нарушители будут наказаны: лишением права на трудовую деятельность и отстранением от должности на три года либо лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Те же действия, повлекшие смерть человека, будут караться лишением свободы сроком от четырех до семи лет.

Законопроект будет вынесен на голосование при первом чтении.

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