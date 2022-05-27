Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям украинских войск.

По словам Подоляка, это самое тяжелое неядерное оружие РФ.

«На видео-работа российской огнеметной системы «Солнцепек». Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?» — написал он.