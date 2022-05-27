Депутат Рази Нуруллаев предложил построить в поселке Алят Гарадагского района Баку аэропорт.

Как сообщает Minval.az, об этом парламентарий сказал на пятничном заседании Милли Меджлиса.

«В Алятской свободной экономической зоне должен быть построен аэропорт, чтобы повысить ее привлекательность. Расположение воздушных грузоперевозок непосредственно в экономической зоне, сделает ее более привлекательной. Есть ли в планах строительство аэропорта? Если есть, то когда это планируется? Я сторонник проведения серьезной работы в этом направлении и как можно в быстрые сроки», — сказал он.

«Это в свою очередь создаст десятки тысяч рабочих мест и превратит Азербайджан в серьезного экспортера. Да, это не так просто, поскольку экономическая зона не имеет выхода к мировому океану. Поэтому нужно привлечь инвестиции за счет многих уступок», — сказал депутат.

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