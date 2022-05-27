Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил карабахское урегулирование с послом России Сергеем Копыркиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Премьер отметил, что армяно-российские союзнические отношения в последние годы носят динамический характер и добавил, что в этом велика роль посольства РФ.

Пашинян также подчеркнул важность периодических встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и формата сопредседательства МГ ОБСЕ в деле урегулирования карабахского конфликта.

В свою очередь Сергей Копыркин поблагодарил премьера за оценку деятельности посольства и отметил, что их цель – сделать все, чтобы способствовать дальнейшему развитию двусторонних союзнических и братских отношений.

Стороны коснулись повестки двусторонних отношений, урегулирования конфликта в Карабахе и процессов на Южном Кавказе.