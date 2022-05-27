Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Самым богатым наследником уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. По данным издания, его наследство оценивается в $21,4 млрд.

На втором месте дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко (по $11,35 млрд), на третьем — наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по $11,35 млрд).

Сыновья и дочь председателя совета директоров и основного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина оказались на четвертом месте. Доля одного ребенка составляет $8,3 млрд. На пятом месте сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова (по $7,55 млрд).

Уточняется, что в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,6 млрд.

По оценкам журнала, на 29 апреля 2022 года в России насчитывалось 113 миллиардеров с совокупным состоянием $522 млрд.

Как поясняет Forbes, журнал делит состояние миллиардера на всех признанных детей. В расчетах не учитываются супружеские доли.