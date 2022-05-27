Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий сделал прогноз, что война будет длиться до зимы. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, Путин не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому, по прогнозам аналитиков, война будет долговременной.

«Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают», — говорит он.

Вадим Скибицкий также заявил, что с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги.

При этом Россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому им пришлось расконсервировать старые советские боеприпасы. Также после уничтожения крейсера «Москва» и ПДК «Саратов» российские корабли не подходят близко к украинским берегам.

В разведке также сообщили, что 11 сентября в России единственный день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях.

«7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс», – говорит Вадим Скибицкий.

Разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но этого не удалось. Он планирует руководить Россией до конца своих дней, от сценария «приемник» президент РФ давно отказался, объясняет Вадим Скибицкий.

«Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, относящиеся к восстановлению российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но это не удалось», — добавил он.