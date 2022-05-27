Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил создать политический, экономический и военный альянс, который станет альтернативой Европейскому союзу. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Как пишет издание, впервые Джонсон озвучил свою идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 апреля. По данным газеты, премьер Британии считает, что в альянс должны войти страны, «объединенные недоверием к Брюсселю, а также реакцией Германии на военную агрессию России».

Газета со ссылкой на собеседников, которые участвуют во Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет, что членами Европейского содружества, которое предлагает создать Джонсон, по задумке премьера, должны стать Великобритания, Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва; позже к объединению может присоединиться Турция.

По словам источников, это будет союз государств, которые «ревностно защищают национальный суверенитет», придерживаются либерального подхода к экономике и «полны решимости проявить максимально непримиримую позицию к военной угрозе со стороны Москвы».

Corriere della Sera пишет, что переговоры Лондона с Киевом продолжаются; власти Украины пока не выразили четкой позиции по отношению к этой идее, но и не отвергли ее.