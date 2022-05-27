В ходе визита в Зангиланский район президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с представителями компании “sa_partners”.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Вам известно, что бывает много идей, предложений. Однако единогласным решением ваша концепция была признана лучшей. Считаю, что она хорошо интегрирована в природу. В частности, здесь, в Зангилане мы должны интегрировать город в природу и превратить его в город-парк. Чтобы, прогуливаясь по улице, люди представляли себя словно в парке. Да, в парке, на природе. Концепция жилых зданий также должна быть не многоэтажной. Она должна быть прозрачной и очень красивой».