Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему украинская армия не может уничтожить Крымский мост.

«Крымский мост – это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное так и прикрываемое так, чтобы его нельзя было уничтожить так просто. Там минимум две бригады ПВО прикрывают, наряд все время в воздухе, ПВО, которое прикрывает корабли. Это очень серьезное сооружение, и попасть в мост крылатой ракетой – это все равно что пулей за 300 м в лист бумаги.

Но даже если попадешь, не факт, что он разрушится. Пролеты восстанавливаются очень быстро инженерными средствами, а в опору попасть… Так опора – это огромная бетонная хрень, в которую если и попадешь, то не взорвешь. Сколько хотите можете кричать про уничтожение Крымского моста, но, если бы его так легко было взорвать, мы бы его давно уничтожили», – рассказал Арестович.

