Президент Аргентины Альберто Фернандес взял кредит в размере 3 млн песо ($26 тыс.), чтобы сделать добровольное пожертвование научному институту в обмен на прекращение дела о нарушении антиковидных мер. Об этом сообщила в четверг газета Clarín.

По ее данным, глава государства взял кредит в частном банке, клиентом которого является много лет. Теперь Фернандес и первая леди Фабиола Яньес должны перевести 1,6 млн и 1,4 млн песо соответственно научному Институту Мальбран. После этого дело в отношении главы государства будет закрыто.

В понедельник суд одобрил мировое соглашение между Фернандесом и прокурором, который вел дело о нарушении карантинных мер во время празднования дня рождения Яньес в июле прошлого года. Судья посчитал, что рассматриваемые правонарушения нельзя расценивать как «совершенные при исполнении обязанностей». В обратном случае Фернандесу могло грозить серьезное наказание.

В августе прошлого года в Аргентине разгорелся скандал из-за публикации фотографий, которые были сделаны 14 июля 2020 года — в день рождения первой леди — в президентской резиденции. Фернандеса и Яньес сняли в обществе 10 человек, хотя в то время в республике из-за пандемии действовал запрет на встречи в закрытых помещениях. После публикации снимков президент Аргентины подтвердил, что Яньес пригласила гостей на день рождения, и извинился за произошедшее. Прокуратура возбудила дело в отношении президента, первой леди и их гостей.