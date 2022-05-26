Финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии, Москва обсуждает эту проблему со своими соседями как на двусторонней основе, так и по линии ОДКБ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

«Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы. Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются (либо уже заключены, либо готовятся к назначению) меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран», — сказал министр.