Условия, которые украинский президент Владимир Зеленский выдвигает для перемирия, «невыполнимы в принципе», считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чём-то договариваться. Ультиматумы звучат красиво только на бумаге», — написал он в Telegram.

По мнению Медведева, ставят такие ультиматумы обычно «с позиции силы, а не явной слабости».

«В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами», — сказал зампред Совбеза.

Он также отметил, что Зеленский, предчувствуя «неизбежное поражение», нашёл «удобный для себя выход из тупика»: «нет страны — нет проблемы».

«Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически всё. Людей, города, экономику — то главное, что пока остаётся у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, «кто не скачет», — глубокомысленно высказался Медведев.