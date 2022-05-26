Новая военная операция Турции в Сирии, которая может быть проведена против РКК, не будет направлена против территориальной целостности этой страны.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, заседание которого сегодня прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Операции ВС Турции, проводимые или планируемые на южных границах страны, не направлены против территориальной целостности соседних государств и необходимы для обеспечения национальной безопасности. На встрече основное внимание было уделено расширению зон безопасности на севере Сирии, также была проведена всесторонняя оценка возможной новой трансграничной операции против террористов в регионе», — говорится в заявление Совбеза Турции.

Отмечается, что Анкара «неизменно следует духу и законам союзничества в международных альянсах и ожидает такой же ответственности и искренности от своих союзников».

«Анкара призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец подобной практике и учесть озабоченности Турции в сфере безопасности», — добавили в Совбезе, обращаясь к Швеции и Финляндии, против вступления в НАТО которых выступает в настоящее время Турция.