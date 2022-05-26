Проблемы с продовольственной безопасность в мире обострились из-за санкций против России со стороны США и ЕС, заявил Владимир в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», — говорится в сообщении.

Президент также заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если ограничения удастся отменить.

«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений — при условии снятия «политически мотивированных ограничений» со стороны Запада», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, глава государства назвал обвинения в адрес Москвы в трудностях с поставками сельхозпродукции на мировые ранки «необоснованными».

«Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса», — отметили в Кремле.