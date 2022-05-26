Число жертв сегодняшнего обстрела Харькова увеличилось до семи. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов.

«Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового поля. Погибли семь мирных жителей, 17 получили ранения, среди них девятилетний ребенок», – сообщил Синегубов.

По его данным, российские оккупанты обстреливали город артиллерией и реактивными системами залпового огня.

«Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться, поверьте, еще очень рано», – добавил Синегубов.