Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешние антироссийские санкции будут действовать очень долго.

«Поводом для введения санкций служит то или иное политическое событие, подчас даже незначительное, а вот длительность их действия зависит от гигантского числа причин», — сказал Медведев в четверг на форуме «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, причем это будет продолжаться очень и очень долго», — подчеркнул он.

