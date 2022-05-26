Латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги, сообщила в четверг пресс-служба сейма.

«В четверг, 26 мая, сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника «Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков», находящегося в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабинет министров должен до 30 июля определить, какие еще объекты подлежат демонтажу. «Демонтаж объектов должен быть осуществлен до 15 ноября текущего года, причем сделать это будет обязан муниципалитет, на территории которого находится объект», — говорится в сообщении.