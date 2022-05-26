Расчеты тех, кто ожидал, что в Украине Вооруженные силы России встретят с цветами было ошибкой, демилитаризация страны — это непростой вопрос, который займет от пяти до 10 лет. Такое мнение выразил герой России генерал-полковник ВС РФ зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

«Те, кто рассчитывали, что нас [в Украине] будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток. Сегодня мы преодолели эту составляющую, но еще предстоит немало сделать», — отметил он в своем интервью.

«Это самый труднопрогнозируемый сейчас вопрос. Предстоит очень длительный временной отрезок, где будем присутствовать только мы. Потому что предстоит до конца демилитаризовать Украину, а это непростой вопрос, который займет от пяти до десяти лет. А второе — это денацификация, которая параллельно будет идти. Формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами, а это сложно будет сделать».