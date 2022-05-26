На фестивале «TEKNOFEST Азербайджан» был представлен новый летный симулятор для тактичесокго боя «Железный кулак» совместного производства Министерства оборонной промышленности Азербайджана и компании Deftech.

Об этом АПА сообщил советник директора Deftech по техническим вопросам Кямран Аскерзаде. По его словам, симулятор полностью отечественного производства, в том числе и двигатель симулятора полета.

«Его разработали азербайджанские инженеры. Мы работаем вместе со шведской компанией над программным обеспечением. Внутри компании были проведены испытания, и сертификат будет получен в ближайшее время. Мы продемонстрируем симулятор полета на выставке «ADEX» в полной функциональности. Симулятор в первую очередь предназначен для использования ВВС Азербайджана. Затем будет представлен экспортный потенциал», — сказал он.

Представитель компании отметил, что симулятор обладает высокой точностью, приближенной к реальности. Тренажер с вращающейся кабиной пилота будет использоваться для проведения боевых тренировок.