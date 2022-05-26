Следующие несколько недель будут очень сложными — у российских военных остается много оружия.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Twitter.

Данилов считает, что Россия изменила тактику. Противник сосредоточил войска и атакует территории Донецкой и Луганской областей. Враг планирует выйти на их админграницы, добавил секретарь СНБО.

Вместе с тем, Данилов считает неправильным «недооценивать силу врага». По его словам, «стратегические планы России остаются неизменными — уничтожить Украину как государство».

«Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить «вторую армию» мира, а подвиг защитников Мариуполя и «Азовстали» войдет в историю», — сообщил Данилов.