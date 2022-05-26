Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами, снятыми по дороге в Зангиланский район.
«Наш путь – в Зангилан. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!», – подписала она видео.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами, снятыми по дороге в Зангиланский район.
«Наш путь – в Зангилан. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!», – подписала она видео.
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