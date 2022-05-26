Союз Азербайджана и Турции и то, как эти страны уверенно добиваются своих целей на фоне кризиса современной геополитики не могут не впечатлять. Более того, партнерство Турции и Азербайджана становится центром стабильности на Ближнем Востоке, формирует важный центр силы. Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог Азат Ахметов.

По словам политолога, вызывает восхищение то, как Азербайджан настойчиво добивается решения всех вопросов по Карабаху и в поствоенный период становится важным игроком на международной арене, а также то, как Турция из региональной державы превращается в политического лидера Евразии.

«Очень важно, что эти страны добиваются успехов в тесном тандеме друг с другом и являются прекрасным примером для стран тюркского мира. Поддерживая друг друга, Анкара и Баку в самых различных аспектах внешней и внутренней политики, безусловно, становятся своего рода тюркским блоком, центром тюркского единства», — подчеркнул он.

По его словам, Шушинская декларация закрепила документально потенциал этого союза и подняла его на новую высоту.

«Мы видим, как союзнические позиции Азербайджана и Турции помогли Баку выиграть в 44-дневной войне и сейчас этот успех продолжает закрепляться на Южном Кавказе. Таким образом, сила союза Азербайджана и Турции повлияла на позиции и действия России, которая не рискнула выступить открыто на стороне Армении и решила взять на себя роль «миротворца». В этом смысле правильно сказать – пусть хоть так, чем вообще никак. И эта позиция силы влияет на политику России на Южном Кавказе, которая сейчас стала мягче, более обтекаемой, но при этом более конструктивной», — отметил политолог.

В нынешней геополитической ситуации, когда пожар нестабильности и нерешенных конфликтов охватывает все больше стран, Азербайджан и Турция демонстрируют сплоченность и искусство стратегической игры. И когда такие страны Евразии, как Сирия, Ливан, Армения, Украина и Россия переживают политические и военные сотрясения, Азербайджан и Турция успешно формируют повестку дня.

«Проведение международной военной выставки «Технофест» в Баку – еще один показатель того, что Азербайджан успешно осваивает новую роль – кредо военной державы. А успешные переговоры в Брюсселе говорят о том, что Баку и Анкара своим политическим весом успешно «продавливают» собственную линию интересов и в Европе. Создается новый мощный блок из уже трех стран – Азербайджана, Турции и Израиля. И это геополитическая линия может стать определяющей на всем Ближнем Востоке. Установление дипконтактов Армении и Турции, создание Зангезурского коридора скоро сделают Южный Кавказ мирным и процветающим, а поездка в Карабах станет мечтой для каждого европейского туриста», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров