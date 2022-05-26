Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Отношения между нашими странами в последние годы развиваются конструктивно и на основе растущего взаимного доверия. Заверяю вас, что Германия очень заинтересована в дальнейшем расширении наших дружеских отношений», — сказал он.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Германии на Южном Кавказе:

«Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности нашей страны и диверсификации поставок энергоресурсов. Нам хотелось бы с удовольствием укреплять в дальнейшем связи в этой сфере».